Initiative : C2lacuisine, comme sur des roulettes

Patrick Coignard l’a fait en créant en mars dernier l’entreprise C2lacuisine, spécialisée dans l’événementiel culinaire pour entreprises, particuliers et collectivités. Le concept est simple : une cuisine mobile haut-de-gamme et un cuisinier qualifié et expérimenté.



Cuisiner ici et là

"On s’installe en moins d’une heure, on cuisine et on repart", explique Patrick Coignard, chef cuisinier depuis plus de quinze ans : cuisine simple, originale, adaptée, mais surtout de qualité grâce à un équipement en caisses sur roulettes équipée du matériel nécessaire. "J’adore le challenge et ce qui compte, c’est de rendre la cuisine accessible à ceux qui pensent le contraire. D’en faire un moment éphémère", souligne le chef qui se définit comme ambassadeur des métiers de la restauration.

Prochain défi : cuisiner sur le toit d’un immeuble, histoire de profiter de la vue !