L’Orchestre régional de Basse-Normandie a 30 ans

L’Orchestre régional de Basse-Normandie fête cette saison ses 30 ans. Une belle histoire ?

"L’Orchestre a été créé en 1982 à l’initiative du Conseil régional de Basse-Normandie et du ministère de la Culture et de la communication. Il a, depuis sa création, sillonné l’ensemble de la région, à travers ses églises et ses salles de concert, en offrant des programmes artistiques différents : de la musique de chambre en passant par des ciné-concerts".

Quelle est sa spécificité ?

"Il est composé de dix-huit musiciens permanents. Du fait de cet effectif particulier, il ne peut pas jouer tous les répertoires : les symphonies d’Anton Bruckner par exemple, c’est compliqué. Le répertoire de l’Orchestre régional le distingue aussi. Enfin, nous collaborons également dans d’autres domaines artistiques : la danse, le cirque, le théâtre"... Cet Orchestre a aussi deux chefs à sa tête.

Est-ce exceptionnel ?

"Nous avons en effet deux chefs associés : Jean-Pierre Wallez et Jean Deroyer. Est-ce rare ? C’est en tout cas atypique. Cela nous permet de bénéficier de deux visions artistiques complémentaires : celle de Jean, qui représente la jeune génération ; celle de Jean-Pierre, qui bénéficie d’une grande expérience musicale. C’est une richesse pour nos musiciens".

Comment choisissez-vous les lieux où l’Orchestre se produit ?

"Nous proposons chaque année une trentaine de programmes différents, pour une centaine de concerts. La programmation est donc très diversifiée et nous permet de nous produire dans des communes démunies de salle de concert ou de spectacles. C’est ainsi que nous jouons parfois dans des églises ou des salles des fêtes. Nous adaptons alors notre programme au lieu, en fonction de l’acoustique".

L’action culturelle prend une part importante dans l’activité de l’Orchestre...

"Nous jouons en effet pour les scolaires ou les publics 'empêchés' (ne pouvant se déplacer) : les malades ou les détenus par exemple. Nous désirons leur faire partager ce que nous vivons au quotidien et les sensibiliser à la musique".

Quel est le budget de l’Orchestre régional ?

"2,4 millions d’euros. La Région apporte 1,8 million et la Direction régionale des affaires culturelles (Etat) environ 500 000€. Les trois départements bas-normands soutiennent aussi financièrement l’Orchestre et complètent les dotations".