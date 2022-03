En 2010, la Normandie fait bonne impression

Une muse au service des peintres

Le spectacle donné par la lumière changeante qui caractérise tant le ciel normand, est intervenu à des degrés divers dans l’œuvre des artistes de tout horizon. Pourrait-on imaginer aujourd’hui qu’à l’instar de Claude Monet, un peintre aille jusqu’à risquer sa vie pour immortaliser la mer venue s’ébrouer sur les falaises d’Etretat, un jour de tempête ? A l’époque, l’artiste ne dut son salut qu’à la présence d’une corde salvatrice qui arrimait son chevalet aux parois de la falaise et à la route de deux pêcheurs qui le secoururent. Né sous l’impulsion de Laurent Fabius et de nombreuses collectivités normandes (Régions Haute et Basse-Normandie, Départements de Seine-Maritime et de l’Eure, Villes de Rouen et de Caen), avec le soutien de grandes entreprises, le festival “Normandie Impressionniste” est d’une ampleur inédite en France. Dès juin 2010, l’objectif est de dévoiler au public le patrimoine exceptionnel et la créativité de la Normandie, terre natale du mouvement Impressionniste. De nombreux musées de Cherbourg à Dieppe en passant par Caen s’associeront à ce festival en proposant des expositions de peinture. Mais l’impressionnisme se révèle également au travers de l’art contemporain, la musique, le cinéma, le théâtre, la danse, la photographie, la vidéo, la littérature. Afin de transmettre la sensibilité de ce courant, des conférences, des sons et lumière, des déjeuners sur l’herbe et des guinguettes seront organisées tout au long de l’été 2010 qui promet d’être riche en émotions. Le programme sera disponible en sa totalité dès le mois de mars. En attendant, vous pouvez consulter le site : www.normandieimpressionniste.com.



