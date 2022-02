Sous l’oeil de la graphologue

Cette Caennaise est graphologue, une profession énigmatique. "La graphologie est une science humaine dont la finalité est l’étude de la personnalité par l’écriture. Elle est basée sur une technique d’observation et d’interprétation" , explique-t-elle. Au quotidien, Jacqueline Luc-Mayor travaille pour des cabinets de recrutement ou des entreprises "C’est pour eux un outil d’aide à la décision dans la sélection de candidats pour des postes de cadres et de dirigeants" .



Lieu de confidentialité

Jacqueline Luc-Mayor travaille également pour des particuliers aux demandes variées. Des anecdotes aux issues heureuses, elle en connaît mais se refuse à les dévoiler. "Mon bureau est un lieu de confidentialité" , souligne t-elle. Comment parvient-elle à discerner une personnalité derrière une écriture ? "Il est possible de faire des déductions en fonction d’une écriture mais il faut se garder d’en faire de trop hâtives. Si une écriture est inclinée et très appuyée, cela peut traduire un trait de caractère passionné ; si une écriture est grande, cela peut impliquer un sentiment de soi important mais peut-être en compensation d’une faiblesse. Dans tous les cas, il ne faut pas être systématique, ce serait trop simple. Cela dépend aussi d’un nombre important d’autres éléments" . Pour réussir dans cette voie, et avoir l’oeil comme Jacqueline Luc-Mayor, une extrême rigueur est nécessaire ainsi qu’une formation continue. Cette dernière se rend régulièrement à Paris pour perfectionner son art.

Mais avant tout, c’est la passion pour l’écriture qui fait la qualité d’un graphologue. "Il faut savoir toujours se remettre en question. La graphologie évolue comme la société".









