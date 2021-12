Objectif podium pour Malherbe contre Châteauroux

La semaine de tous les dangers, mais aussi de tous les espoirs, a débouché sur un statu quo pour le Stade Malherbe : une victoire contre Monaco (3-0) mardi 11 décembre, une défaite contre Nantes (2-1), samedi 15, et une quatrième place à l’arrivée au classement. Au pied du podium, les Caennais restent donc en embuscade.





Victoire à tout prix

La méfiance est cependant de mise à l’heure où les écarts se creusent. Nantes, six points devant, s’est détaché. Istres, Dijon et Lens ne sont qu’à quelques encablures et constituent des adversaires plus que sérieux dans la course à la montée. Dans ce contexte, le droit à l’erreur est réduit à sa plus simple expression.

Avec déjà six défaites à son passif, Caen ne peut se permettre de trébucher une deuxième fois de suite vendredi 21 décembre face à Châteauroux. Le dernier match de la phase aller propose aux Rouge et Bleu un adversaire en petite forme, douzième du classement et dont le dernier succès remonte au 19 octobre.

Les Berrichons, difficiles vainqueurs de Mondeville après prolongations en Coupe de France, le 8 décembre dernier, ont égaré leur football à croire les déclarations de leur coach Didier Tholot. “Ce match contre Châteauroux, on n’a pas d’autre choix que de le gagner”, tonne le coach malherbiste, Patrice Garande. Pour ce match, il récupérera les services de Laurent Agouazi et, peut-être, de Fayçal Fajr.