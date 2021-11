Signature des 5 premiers "emplois d'avenir" à Caen

A cette occasion, Philippe Duron et Michel Lalande, accompagnés des représentants de la Mission Locale, de Pôle Emploi et du CNFPT, présenteront ces emplois d'avenir et la démarche dans laquelle ils s'inscrivent. Une déclaration commune Etat (Service public de l'emploi) – Ville de Caen sera ensuite signée. Les cinq premiers jeunes obtenant un emploi d'avenir à Caen, accompagnés de leurs tuteurs, seront présents.

En vigueur depuis le début du mois de novembre, le dispositif des "emplois d’avenir" devrait permettre à la ville de Caen de recruter 70 jeunes âgés de 16 à 25 ans, d’ici à 2014.