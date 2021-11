Un des plus gros chalutiers du monde dérouté vers Cherbourg

140 mètres de long pour 18 mètres de large : c'est l'un des plus gros chalutiers du monde. Le Maartje Theadora, un bateau de pêche allemand, a été dérouté mardi soir vers le port de Cherbourg.

L'équipage du Thémis, le patrouilleur des Affaires Maritimes de Cherbourg, a découvert dans ses cales, lors d'un contrôle, 2.000 tonnes de poissons qui ne répondent pas à la réglementation européenne.

L'infraction concerne des pêches de maquereaux, harengs et chinchards, entre le 15 novembre et le 4 décembre, dans la Manche Est. Avec le chalus utilisé par le Maartje Theodora, seul un pourcentage précis de certaines espèces pouvaient être capturées, pourcentage dépassé et falsifié sur le journal de bord.

2 remorqueurs pour son accostage

L'ordre de déroutement a été donné le 11 décembre vers 22h, alors que le chalutier pélagique industriel naviguait au large d'Antifer, dans la Manche. Le bateau est désormais amarré quai de Normandie, à Cherbourg. Un pilote et deux remorqueurs ont été nécessaires pour son accostage.

57 marins d'origines diverses (Lituanie, Portugal, Estonie, Amérique du Sud...) travaillent à bord. Le capitaine est lui allemand. En tout, 3.980 tonnes de poissons surgelés sont stockés dans les cales, à destination de l'Afrique, des Philippines.