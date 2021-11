Edité à 150 000 exemplaires et distribué gratuitement dans les commerces de Rouen, ce guide pratique reprend les grandes lignes du nouveau plan de stationnement et n'oublie pas non plus de promouvoir le recours aux transports en commun ou doux. Il recense également tous les parkings relais disponibles dans la Crea.

Télécharger le guide ci-dessous au format PDF