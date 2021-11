Contournement Est de Rouen : l'UMP lance une pétition

Cette pétition est accessible à la permanence de l'UMP à Rouen, place de la Haute Vieille Tour, ou sur internet, sur www.petitionrouen.fr "Le projet du contournement Est a pris beaucoup de retard. Cela pénalise Rouen et l'accident récent montre que cela met la ville en état de grande fragilité et les habitants en danger. Il est temps d'agir !", peut on lire sur le site.

Par ailleurs, l'UMP propose d'ouvrir les voies de Teor aux taxis et aux vélos, les voies réservées au bus aux voitures transportant trois passagers ou plus et rouvrir les ponts Corneille et Boieldieu dans les deux sens.