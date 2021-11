Ligue 2 : Malherbe ne peut plus lâcher de points

En l'absence de quelques joueurs cadres, à commencer par celle de Fayçal Fajr, "leader technique et animateur de jeu" selon Patrice Garande, le Stade Malherbe ne présente plus le même visage. Caen s'en était sorti par sa solidité défensive et un maître coup-franc de Jean Calvé face à Angers, mais le reste avait été bien léger.

"J'ai dit aux joueurs après le match que si on ne retrouvait pas des principes de jeu sur le plan offensif, on allait être punis à un moment ou un autre", confiait Patrice Garande avant le déplacement en Bourgogne. Ses joueurs lui ont donné raison plus vite que prévu en fournissant une prestation bien plus terne à Dijon, non seulement sur le plan offensif, mais également en défense.

Retour attendu de Fajr en 2013

Le Stade Malherbe ne retrouve plus le jeu au sol, en mouvement et juste techniquement qui avait marqué son bon début de saison. La possession de balle, largement en sa faveur même dans les défaites concédées à d'Ornano, s'est équilibrée. Pourquoi ? Parce que les absences pèsent lourd, en premier lieu. Celle de Fayçal Fajr, qui n'a repris le travail avec ballon que cette semaine, est la plus visible. Les trois matchs de suspension que purge Alexandre Cuvillier pèse lourd également. Il manquera le prochain match contre Monaco, mardi 11 décembre.

Grégory Leca et Molla Wagué manquent toujours à l'appel, tandis que Neeskens Kebano reprend avec l'équipe réserve. L'effectif caennais voit ses limites en l'absence de quelques cadres. Le climat hivernal constitue également un réel handicap pour une équipe à l'identité joueuse. "Quand on arrive sur cette période, il faut être capable d'adapter son jeu aux conditions", précise Patrice Garande. Cela suggère un jeu plus direct et forcément moins séduisant. La seule manière de compenser le manque qualitatif tient à l'état d'esprit. Si Caen conserve celui qu'il avait à Dijon, il n'ira pas loin, surtout que son prochain adversaire en Ligue 2 n'est autre que l'AS Monaco. Une bonne piqûre de rappel peut néanmoins faire plus de bien que de mal pour remettre les pieds sur terre.

