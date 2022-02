Emilie Simon débarque de N.Y

Dans un univers proche de celui de Bjork, Emilie Simon dépose sa voix haut perchée sur un son mélodique et expérimental. Auteur, compositeur, interprète et producteur, cette française s'est exilée à New-York. Elle revient avec un nouvel opus 'The Big Machine”. L'album présente une majorité de titres uniquement en anglais. La sonorité est un peu plus orientée pop que les précédents. Emilie Simon s'est entourée de musiciens et collaborateurs américains, ce qui lui a permis d'élaborer de nouvelles sonorités. Rendez-vous au Cargö, 9 cours Caffarelli, vendredi 11 décembre, à 21h. 19 à 22 ¤.



