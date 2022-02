Dans son film, on découvre la passion de ce Cherbourgeois pour les animaux et la nature. Frédéric Leterrier a tenté non pas de faire le portrait d'un jeune paysan aujourd'hui, mais plutôt d'interroger ce désir de vivre dans cet environnement rural. Rencontre avec l'auteur lundi 14 décembre à 20h, au Café des images, 4 square du Théâtre, Hérouville Saint Clair. Tél : 02 31 45 34 35.



