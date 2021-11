Aide alimentaire : un Air Food géant à Saint -Lô

Le principe est très simple, vous arrivez, avec votre assiette et vos couverts sur le lieu de la manifestation. Comme il n'y pas de nourriture, vous faites semblant de manger aux côtés des autres manifestants.

L'objectif, faire revenir Bruxelles sur sa décision de couper le plan européen d'aide alimentaire. Les associations estiment en effet que "Si aucune ligne budgétaire n’est inscrite pour cette cause essentielle, les associations européennes d’aide aux plus démunis ne seront plus en mesure d’apporter une aide alimentaire aux 18 millions d’Européens, dont 4 millions de Français, qui bénéficient de ce programme."

Pratique. Si vous souhaitez participer. Il suffit de vous rendre ce mercredi à 15h sur la place du général de Gaulle à Saint-Lô, muni de votre assiette et de vos couverts, vétu de noir (en signe de deuil) et de faire semblant de manger au cours d'un pique-nique géant sans nourriture.