Box-office du 7 au 13 novembre : encore un million pour "Skyfall"

La force de frappe de Skyfall s'émousse quelque peu. La fréquentation du film a baissé de 48% comparé à la semaine précédente. Cela n'empêche pas le long métrage de Sam Mendes de largement dominer la concurrence.

Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté conserve la deuxième place du classement, avec un peu plus de 500.000 entrées. La comédie française Nous York pointe en troisième position, avec 373.432 spectateurs. Ben Affleck suit de peu, avec son thriller historique Argo et ses 365.701 entrées.

Box-office du 7 au 13 novembre :



01. Skyfall. 1.136.474

02. Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté. 518.001

03. Nous York. 373.432

04. Argo. 365.701

05. Stars 80. 323.378

06. Un plan parfait. 312.439

07. Clochette et le secret des fées. 283.056

08. Looper. 227.100

09. Sinister. 204.017

10. Paranormal Activity 4. 182.753

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film.