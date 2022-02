Il ne m'en faut pas plus pour garer ma voiture et me laisser tenter par le menu à 17 euros : entrée, plat, dessert. A l'intérieur, la décoration est soignée : du gris et du rouge au mur, des lustres design et une musique jazz qui séduit mes oreilles ...



Gratin d’ananas à la marmelade d’orange

La carte du 161 est riche : viandes, salades, poissons. Les propositions du jour le sont tout autant. En entrée, j’ai le choix entre une salade d’automne, un filet de harengs ou une verrine de thon à la ciboulette. Cette dernière me sied tout à fait et en bouche, je ne regrette pas ma sélection. En plat principal, on me propose choucroute, pintade rôtie aux pleurotes ou hampe de boeuf. Cette viande rouge est servie avec des frites et une petite salade. Le tout est très bien cuit et tendre. Enfin, en dessert, le panneau mural invite à déguster une salade de fruits, une crème brûlée ou un gratin d’ananas à la marmelade d’orange. La crème brûlée est tiède et fondante, à souhait.

Avec un verre de vin rouge, le montant de mon addition est de 19.70 euros. Le 161 propose aussi des formules à 12 euros (entrée et plat ou plat et dessert) et des plats uniques à 9 euros.

Pratique : Le 161, rue de Bayeux. Tél. 02 31 73 19 21



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire