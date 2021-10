Circulation à Rouen : "pas de lundi noir" ce matin

Au rayon des ralentissements et embouteillages observés, le trafic était au ralenti sur la place Saint-Paul, à partir de 7h20 environ. Mais rien de très anormal pour ce carrefour stratégique rouennais. Si la circulation sur les quais rive droite s'est avérée parfois plus dense qu'à l'accoutumée, le trafic est resté relativement fluide. De forts ralentissements ont en revanche été observés sur les boulevards, entre le Boulingrin et la Gare SNCF.

Entre 7h50 et 8h30, la circulation a en revanche été très compliquée depuis l'avenue de Bretagne jusqu'au boulevard des Belges, beaucoup d'automobilistes ayant apparemment décidé d'emprunter le pont Guillaume Le Conquérant. "Les automobilistes s'engageaient sur le carrefour alors que celui-ci était bloqué, ce qui a favorisé un engorgement encore plus grand", explique-t-on à la mairie de Rouen, qui suit la situation en temps réel. "Nous avons donc dépêché des policiers municipaux et la circulation s'est rapidement fluidifiée".

Sur l'A150, deux accidents matériels ont provoqué d'importants ralentissements, mais ceux-ci ne sont pas imputables à la fermeture du pont Mathilde.

"Pour un lundi sans pont Mathilde, nous sommes relativement satisfaits", explique la ville de Rouen. "Ce matin, le lundi noir n'a pas eu lieu". Prochain test : ce soir, à la sortie des bureaux, et demain mardi, lors de la rouverture de nombreux commerces.