Escales urbaines à Equeurdreville

Une scène ouverte est proposée ce mardi soir au Puzzle. Une dizaine de groupes de hip hop, principalement de la région, sont attendus. Particularité de cette scène ouverte : les jeunes sont à la fois les acteurs et les organisateurs de cette soirée.

Un atelier son et lumière était proposé lundi et mardi. Ce sont donc eux qui seront en charge de la partie technique de la soirée en plus de la partie vocale.

Ne manquez pas non plus les spectacles du vendredi 9 novembre pour lesquels les jeunes répétent parfois depuis 8 mois !

Infos et réservations au 02.33.53.94.46 et sur www.ville-equeurdreville.fr

Ecoutez Jean-François agossou, animateur de maisons de quartier, nous présenter cette édition 2012: