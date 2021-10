Cherbourg : un an de prison pour avoir agressé une vieille dame

Un Cherbourgeois de 20 ans, déjà bien connu de la justice avec trois mentions inscrites à son casier judiciaire, a été condamné lundi matin, 29 octobre, à deux ans de prison dont un an ferme. Il avait agressé une dame de 77 ans dans la matinée du dimanche 14 octobre, pendant qu'elle tirait de l'argent au distributeur de billets situé à l'angle de la rue du Château et de la rue du maréchal Foch. Interpellé, il n'avait reconnu les faits qu’à la quatrième audition.

Poursuivi également pour usage et détention de cannabis, le jeune homme écope par ailleurs d'une mise à l’épreuve de deux années, avec obligations de travail et de soins, au vu de ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants. Il devra aussi indemniser la victime à hauteur de 500 euros. Il a été maintenu en détention à la maison d’arrêt de Cherbourg.