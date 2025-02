Caen. Une fête jusqu'au bout de la nuit avec le Skoll Winter Festival

Les 28 février et 1er mars, le Skoll Winter Festival revient au Parc des Expositions de Caen pour une deuxième édition, mêlant toujours musique techno et univers viking.

Deux scènes pour plus de musique

"Cette année, on voit les choses en grand, affirme Lucie Davoust, coordinatrice en événementiel du festival, on attend 4 000 personnes minimum par soir et on accueillera 37 artistes sur deux jours." Et pour cause, la deuxième édition du Skoll Winter Festival sera dotée de deux scènes, dont la SKALI Stage en immersion totale à 360°. Cette double programmation permet plus encore la mise en avant de la pluralité du genre musical : Lucie Davoust se réjouit de "voir plusieurs styles de musique techno représentés et réunis sous le même toit", mais aussi des artistes locaux côtoyer des stars internationales.

Des sets en duo

Concernant la programmation, Lucie Davoust conseille particulièrement "le spécial B2B le samedi car c'est une nouvelle façon de vivre un set pour les festivaliers". Le concept est simple : "Comme il y a deux artistes sur scène qui jouent des morceaux chacun leur tour, il y a une envie de la part de chacun de se surpasser." Elle ajoute toutefois que "chaque set sera unique" et "conseille à tout le monde de ne rien louper ! Et aussi de venir soutenir les artistes locaux : Baya (No One Like Us), VHS303, Zélie, RAVN !"

La philosophie nordique représentée

"Nous avons conçu le festival pour être immersif et accessible", affirme l'organisatrice. Selon elle, l'esprit du festival correspond bien à la philosophie nordique "où la fraternité et la célébration occupent une place centrale". En plus des concerts, c'est aussi l'occasion de découvrir les cultures techno et viking. Deux villages seront ouverts dans le Parc des Expositions. Tatoueurs, bijoux, masseurs, bars, food-trucks… tout le monde y trouvera son bonheur. "Dans le second hall, on installe un espace détente façon place du village pour que les gens puissent se poser et passer un moment convivial", conclut Lucie Davoust.

Pratique. Vendredi 28 février et samedi 1er mars, Parc des Expositions de Caen. 39€ la journée, 75€ les deux jours. De 21h30 à 6h30. Billetterie et programmation sur www.skollwinterfestival.fr.