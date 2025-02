Retraites. Une nouvelle journée de grève paralyse les ports du Havre et de Rouen

Ils pourraient bien encore durcir le mouvement. La Fédération nationale des ports et Docks CGT a appelé à une journée d'action supplémentaire dans les ports de France, vendredi 21 février avec un arrêt de travail de 24h. Les ports du Havre et de Rouen sont concernés et l'activité y sera fortement perturbée. La journée s'ajoute "aux modalités d'actions prévues pour le mois de février", précise le syndicat, alors qu'un nouveau mouvement de 48h est prévu jeudi 27 et vendredi 28 février, en plus de grèves perlées avec des débrayages de quelques heures.

Cette journée a été ajoutée après une réunion interministérielle entre Matignon, le ministère des Transports et celui du Travail, qui n'a pas apporté de réponse satisfaisante du point de vue de la centrale.

Depuis la réforme des retraites, les dockers et agents portuaires réclament des aménagements pour leurs métiers en raison de la pénibilité, et souhaitent notamment obtenir la possibilité d'élargir les conditions de départs anticipés.