Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 11 février

Bélier

Vos activités vous sortent de la tranquillité dont vous avez besoin pour récupérer sur le plan nerveux.

Taureau

Aujourd'hui, vous n'aurez pas de mal à donner le meilleur de vous-même et à triompher dans le secteur relationnel.

Gémeaux

Une belle journée en perspective, qui vous éloigne momentanément des tracasseries auxquelles vous semblez exposé.

Cancer

Vous aurez la bonne approche pour amadouer des personnalités difficiles. Votre calme vous réussit !

Lion

Un renouveau d'énergie renforce votre énergie de fond. Vous vous sentez plus endurant et surtout plus enclin à vous consacrer à l'essentiel.

Vierge

Votre bonne humeur ne va pas manquer de susciter la sympathie et vous pousser à toutes sortes d'échanges et de rencontres.

Balance

Bien dans votre tête, vous croquez la vie à pleines dents et vous êtes en pleine possession de vos moyens pour partager votre joie de vivre.

Scorpion

Les grandes résolutions ne sont plus d'actualité, vous passez en mode opérationnel, et il était temps.

Sagittaire

Le jugement sévère, que vous portez sur vous-même, n'est pas favorable à l'évolution de vos relations personnelles.

Capricorne

Vous aurez l'art et la manière d'éviter des complications et de montrer plus fermement vos valeurs sans détour.

Verseau

Surveillez votre alimentation, mais votre forme générale est excellente.

Poissons

Votre besoin de sécurité freine l'expression de vos capacités. Restez vous-même ne vous empêche pas d'évoluer.