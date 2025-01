Près de Rouen. Un choc entre deux voitures fait deux blessés graves sur la route de Dieppe

L'opération a nécessité une importante mobilisation des secours. 20 sapeurs pompiers ont été ainsi appelés, mardi 14 janvier, à la suite d'une collision entre deux voitures sur la départementale 151, route de Dieppe, à hauteur de Bosc-Guérard-Saint-Adrien.

L'accident a fait trois victimes, parmi lesquelles, deux femmes de 31 et 50 ans grièvement blessées, toutes les deux emmenées au CHU de Rouen. Un homme de 37 ans, plus légèrement blessé, a été conduit lui aussi à l'hôpital Charles-Nicolle. Les deux victimes les plus gravement touchées ont été désincarcérées du véhicule. La circulation a été totalement coupée le temps de l'intervention.