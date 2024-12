Près de Coutances. 2 500 nids de chenilles processionnaires détruits par le feu

2 500 nids de chenilles processionnaires ont été détruits par le feu sur plus de 300 arbres en seulement 7 jours au cours du mois de novembre à Hauteville-sur-Mer. La station balnéaire a engagé depuis 2020 une guerre sans répit contre cette espèce nuisible. Après avoir utilisé des éco-pièges durant plusieurs années, la mairie a fait le choix d'avoir recours à une entreprise spécialisée dotée d'une nacelle permettant d'atteindre la cime des pins et d'accéder plus facilement aux cocons. Les propriétaires privés sont également tenus de lutter contre la prolifération de cette espèce nuisible dangereuse pour les hommes et les animaux de compagnie notamment.

• A lire aussi. Manche. Deux mois d'avance : des communes déjà confrontées au fléau de l'invasion des chenilles processionnaires