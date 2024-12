Jeu. Gagnez 2 places pour le concert de The Rabeats à l'Anova d'Alençon

Les Rabeats : Revivez la magie des Beatles en concert

📅 Dimanche 15 décembre 2024

🕢 17:30

📍 Anova - Parc des Expositions d'Alençon

Depuis des décennies, les Beatles incarnent l’universalité et l’intemporalité de la musique. Les Rabeats, quatuor passionné et complice, perpétuent cet héritage avec une énergie débordante. Leur aventure a débuté par une simple envie de partager leur amour pour les Fab Four, bien avant que le terme « tribute band » ne devienne courant.

Leur particularité ? Une osmose parfaite entre une amitié sincère et une passion authentique pour les tubes légendaires comme Hey Jude, Come Together, Let It Be ou encore Twist And Shout. Sur scène, ce mélange donne naissance à des concerts vibrants, où le plaisir est contagieux et les ovations du public témoignent de leur succès.

🎤 Ne manquez pas cette immersion dans l’univers des Beatles avec Les Rabeats, le 15 décembre 2024 à 17h30.

✨ Une soirée unique pour (re)découvrir les titres emblématiques d’un groupe mythique !

