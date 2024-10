Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 16 octobre

Bélier

N'attachez pas trop d'importance aux critiques concernant vos méthodes. Chacun a sa façon de faire, il faut relativiser.

Taureau

Vous avez l'impression qu'on remet en cause vos compétences, qu'on vous teste et il n'en faut pas plus pour que vous montriez les dents !

Gémeaux

Pour vous, le moment est venu de faire le bilan de votre situation et de cerner vos succès, vos erreurs, vos atouts et vos faiblesses.

Cancer

Les échanges avec vos proches deviennent plus agréables et plus légers, c'est le moment de vous consacrer à vos loisirs.

Lion

Un vent de bonne humeur souffle sur votre vie relationnelle et vous permet de vous détendre en toute sérénité.

Vierge

Votre trop-plein d'émotions, trouve aujourd'hui le moyen de se convertir en sentiments amoureux.

Balance

C'est une journée où le dialogue fera merveille et servira grandement vos intérêts.

Scorpion

Concentrez-vous sur ce qui vous épanouit et la route sera toute semée de fleurs et de poésie sentimentale.

Sagittaire

Le moment est idéal pour vous faire du bien, apprécier les petites choses de l'existence et passer d'agréables moments.

Capricorne

Une certaine tension intérieure se fait sentir. Il est temps de vous délasser véritablement.

Verseau

Soyez clair avec vos envies ou vos désirs et votre moitié ira dans le même sens que vous pour épanouir votre tandem attendri.

Poissons

Vous êtes davantage réceptif aux autres et à leurs problèmes en particulier. Gardez un minimum de recul émotionnel.