Rouen. Payer en bitcoin au Carrefour Express, c'est maintenant possible

C'est inédit (pour les non-initiés) ! Il est possible de payer en bitcoin, la célèbre cryptomonnaie, au Carrefour Express de la rue de la République de Rouen. Cette initiative est celle du gérant, franchisé, Fabien Sausset. "J'ai mis ça en place en catimini au mois de juin et à un moment donné, l'information s'est répandue sur les réseaux sociaux", explique-t-il. "Je suis les cryptomonnaies depuis des années", poursuit-il. "Comme pour moi, c'est une alternative aux monnaies fiduciaires, j'ai trouvé ça normal de le proposer." Aujourd'hui, la technologie le permet car "le paiement est instantané", indique-t-il. Et c'est une bonne nouvelle pour Pierre-Alexandre, créateur de contenu spécialisé dans les cryptomonnaies, plus connu sous le nom de Le Cryptonome. "Pour payer, ça se fait en quelques clics sur une application", explique-t-il. Pour un paquet de Kinder à 4,19 euros, "on paie en satoshi, donc en centimes de bitcoin car comme le bitcoin vaut environ 64 000 dollars, ça ferait des transactions à 0,001 bitcoin". Après être passé en caisse, le gérant lui a délivré une facture.

Une association de passionnés

A Rouen, les passionnés de cryptomonnaie se réunissent aussi au sein de l'association Normandie Bitcoin dont Fabien Sausset, gérant du Carrefour Express de la rue de la République de Rouen, fait partie. "Elle regroupe des adeptes de cette technologie, ce qui nous permet de nous retrouver une fois par mois, confie-t-il. On discute de cryptomonnaie ou de toute autre chose bien sûr." C'est d'ailleurs un membre de l'association qui est venu faire le premier paiement en bitcoin au magasin de Fabien.