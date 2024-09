Calvados. Collision entre deux voitures : un blessé grave

Un grave accident s'est produit samedi 21 septembre dans la matinée. Deux voitures sont entrées en collision aux alentours de 8h à Valdallière, près de Vire. Le conducteur, un homme de 61 ans, a été désincarcéré et transporté en urgence absolue à l'hôpital de Vire. Le second conducteur, un homme de 22 ans, a été plus légèrement blessé et conduit dans le même établissement. Treize pompiers étaient mobilisés sur place.