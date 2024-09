Justice. Le nouveau procureur de Rouen livre ses priorités

Il a été installé officiellement le 13 septembre au Palais de Justice de Rouen. Sébastien Gallois, le nouveau procureur de la République, succède ainsi à Frédéric Teillet, magistrat du parquet de Rouen pendant près de 4 ans. Jusqu'ici directeur de cabinet de Charlotte Caubel en tant que secrétaire d'Etat à l'enfance, Sébastien Gallois a aussi participé aux plans de transformation numérique du ministère de la Justice après avoir été procureur de la République de Montargis dans le Loiret.

La question des mineurs en danger

Dans un souci de continuité avec son prédécesseur, le nouveau procureur souhaite poursuivre les efforts en matière de lutte contre les violences intrafamiliales notamment, dont les dossiers inondent le parquet de Rouen. "Cela représente un volume d'affaires extrêmement important", reconnaît Sébastien Gallois. "Tous les jours, ma permanence a entre 4 et 5 gardes à vue qui sont en cours pour des faits de violences intrafamiliales." Ce fléau s'ajoute au vaste sujet de l'enfance et des violences subies ou exercées par les mineurs, dont Frédéric Teillet avait fait son cheval de bataille. S'il s'agit de priorités nationales, le nouveau magistrat du Parquet de Rouen dit avoir une "sensibilité particulière à la question des mineurs au regard de mes précédentes fonctions". En Seine-Maritime, plusieurs milliers d'enfants sont ainsi placés chaque année. "J'ai déjà eu des contacts très précis et très fructueux notamment avec le département de Seine-Maritime qui est compétent pour les mineurs en danger."

Le parquet de Rouen renforce également la lutte contre le trafic de stupéfiants avec l'arrivée d'un nouveau substitut du procureur en provenance d'Evreux compétent en la matière ainsi qu'un nouveau procureur adjoint spécialisé en matière économique et financière.