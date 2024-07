Sud-Manche. Une motarde gravement blessée après un choc avec une voiture

Un accident de la route a eu lieu dans la Manche, dimanche 28 juillet en début de soirée, vers 18h. Il s'est produit entre une moto et une voiture à Romagny-Fontenay, sur la route des Closeaux. La motarde de 51 ans a été gravement blessée et emmenée médicalisée vers l'hôpital d'Avranches par l'ambulance du Smur (structure mobile d'urgence et de réanimation).

Dix sapeurs-pompiers sont intervenus sur cet accident de la circulation.