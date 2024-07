Lestre. Pour la fête du Port Sinope cette commune de la Manche propose un concours… insolite

Dimanche 4 août 2024, à l'occasion de la fête du port Sinope, la Ville invite habitants et visiteurs à participer à cette compétition originale.

L'événement s'inscrit dans une journée riche en animations :

• 9h30 à 13h : Présence des vedettes et semi-rigides des stations SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue et de Grandcamp-Maisy, avec visites possibles et démonstrations de matériel de sécurité nautique.

• 11h : Messe en plein air suivie de la bénédiction des bateaux.

• 12h : Arrivée du nouvel hélicoptère H160 de la marine nationale.

• 14h : Performance de la chorale Saint-Pierre de Caen.

• Toute la journée : Stands d'associations locales, tombola, jeux de quilles et de palets, et restauration sur place (grillades, frites, buvette).

Mais le moment fort de la journée sera sans aucun doute le concours de cri de mouette, prévu à 15h. Les participants tenteront d'imiter le cri de ce volatile si caractéristique, sous les yeux d'un public amusé et intrigué. Les inscriptions se feront directement sur place.

Pour les plus talentueux, ce concours pourrait même ouvrir la voie à une participation aux championnats du monde de cri de mouette à Dunkerque !