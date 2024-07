Veules-les-Roses. Deux morts dans un face-à-face sur la RD925

Un terrible accident de la route s'est produit, mercredi 17 juillet, sur la départementale 925, l'axe qui relie Saint-Valery-en-Caux à Veules-les-Roses.

Deux morts

Deux voitures sont entrées en collision peu avant 18 heures, à hauteur de Veules. Le face-à-face a fait deux morts, une femme âgée de 58 ans et un homme âgé de 70 ans, présents dans un des véhicules. Dans le second véhicule, une femme a été blessée et transportée au centre hospitalier de Dieppe.

Trois témoins de l'accident ont par ailleurs été pris en charge par les secours, en état de choc. La circulation a été interrompue dans les deux sens, le temps de l'intervention des secours.