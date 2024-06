Carpiquet. La Fête de l'été revient pour une septième édition

Une idée de sortie avec les beaux jours. Ce samedi 29 juin 2024, au stade du Centre de Carpiquet, c'est la fête de l'été. Cet événement gratuit démarre à 19h30 et vous propose une programmation musicale diversifiée avec la participation de Tribute de Balavoine avec leur hommage au chanteur Daniel Balavoine. Mais aussi avec Hadagio, un groupe qui apporte dynamisme et énergie en reprenant des chansons françaises. Et pour clore la soirée, DJ Azka enflammera la piste de danse avec ses mix endiablés.

Depuis maintenant sept ans, la Fête de l'été attire chaque année près de 2 000 personnes, devenant ainsi un rendez-vous incontournable à Carpiquet.

Pour permettre à chacun de profiter pleinement de l'événement, une restauration est disponible sur place à partir de 18h30.