Elections législatives 2024. Bertrand Bouyx, ex-député de la majorité présidentielle, candidat à sa succession dans le Bessin

Il était en poste dans la 5e circonscription du Calvados (celle du Bessin) depuis 2017. L'ex-député de la majorité présidentielle Bertrand Bouyx annonce être candidat à sa propre succession pour les élections législatives à venir, les dimanches 30 juin et 7 juillet prochains.

"La crise démocratique est réelle"

"Les citoyennes et les citoyens français ont envoyé hier un message très fort qui doit être entendu. La crise démocratique est réelle et il serait à la fois dangereux et irresponsable de jouer l'affrontement politicien au détriment de l'apaisement républicain. C'est pourquoi ma campagne sera tournée vers l'avenir. Sur le champ des idées et des valeurs", exprime celui qui a récemment rejoint Horizons, le parti du maire du Havre Edouard Philippe.

"En tant que candidat et ancien député de la 5e circonscription du Calvados, je ne peux que témoigner de mon attachement profond à ce territoire, à ses habitantes et ses habitants", poursuit l'ancien député de la circonscription basée dans le Bessin.

En 2022, Bertrand Bouyx avait récolté 55,68% des voix au second tour face à Valérie Harel, représentante d'Europe Ecologie Les Verts et de la Nupes.