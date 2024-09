Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 10  juin

Bélier

Amis Béliers, ne vous prenez pas la tête pour des bêtises, profitez plutôt de ce que vous avez !

Taureau

Ne vous laissez pas envahir par le doute. Cela ne vous apportera pas les réponses que vous recherchez.

Gémeaux

Plus vous en ferez, plus on vous en demandera ! Vous avez tendance à vouloir vous rendre indispensable.

Cancer

Ne vous formalisez pas pour quelques critiques constructives. Prenez les choses du bon côté.

Lion

Vous pourriez ressentir une certaine lassitude vis-à-vis du manque d'animation de votre vie amoureuse.

Vierge

Des discussions orageuses sont à craindre en famille pour des questions d'intérêt. Montrez-vous d'une diplomatie exemplaire.

Balance

Amis Balances, il est grand temps d'établir un plan de bataille pour remettre de l'ordre dans votre vie.

Scorpion

Sortez un peu de votre routine. Prenez le temps de discuter avec les personnes que vous croisez souvent.

Sagittaire

Vous ne pouvez pas toujours être au top. Ayez un peu d'indulgence pour vos petites faiblesses.

Capricorne

Un membre de votre famille pourrait avoir besoin de vous. Montrez-vous patient et compréhensif.

Verseau

Vous serez plus efficace si vous restez calme malgré les contretemps ou une surcharge de travail.

Poissons

Vous agissez avec une grande assurance mais il serait bon de penser à ce que cela implique pour votre entourage.