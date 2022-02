Au fil des saisons

Panier d’automne

Pour 4 personnes

Préparation : 40 minutes

Cuisson : 35 minutes



200 g de châtaignes

350 g de choux de Bruxelles

1 grappe de raisin

4 bouquets de trévise ou 1 romaine

2 yaourts nature

2 œufs

50 g de mimolette

100 g de champignons de Paris

2 c. à soupe de persil haché

1 c. à café de graines de carvi

Sel, poivre



Fendez la peau des châtaignes, puis plongez-les dans l’eau bouillante et laissez bouillir pendant 5 minutes. Pelez-les.

Faites bouillir de l’eau salée et faites-les cuire à nouveau pendant 20 à 25 minutes

Egouttez-les délicatement et laissez-les refroidir.

Faites cuire les œufs 10 minutes. Ecalez-les.

Epluchez les choux de Bruxelles et faites les cuire 5 minutes en autocuiseur. Egouttez, laissez refroidir.

Coupez les grains de raisins en deux. Lavez la salade et essorez-la.

Lavez les champignons et hachez-les finement ainsi que les œufs durs.

Dans un bol pour la sauce, mélangez champignons, œufs, yaourts, persil haché, graines de carvi, sel et poivre.

Disposez les choux, les châtaignes et les raisins sur un lit de salade. Parsemez de morceaux de mimolette.

Servez la sauce à part.







