[Photos] Sud-Manche. La dernière soirée du festival Papillons de Nuit est aussi annulée

Mauvaise nouvelle pour le festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves. Après l'annulation de la veille, les organisateurs de la 22e édition ont pris aussi la décision d'annuler par sécurité la dernière soirée dimanche 19 mai. Le violent orage qui s'est abattu la veille a rendu les terrains très glissants. La boue est très présente.

"Des terrains pas praticables"

De nombreuses solutions avaient été envisagées pour permettre au site d'ouvrir ses portes : "Malgré les efforts des équipes pour remettre en état le site et les parkings, ces terrains ne sont pas praticables", confie l'équipe du festival. Pour ne pas arranger leurs affaires, Météo France annonce de nouveaux orages ce dimanche, fin d'après-midi avec une vigilance jaune sur le département de la Manche.

Beaucoup de boue présente sur le site du festival Papillons de Nuit.

Des chaussures imprégnées de boue.

Un violent orage s'est abattu vendredi 17 et samedi mai, en fin d'après-midi, sur le site du festival Papillons de Nuit.

"Une décision difficile mais juste"

Les organisateurs évoquent une décision "difficile mais juste" appuyée par un arrêté municipal et l'approbation de la préfecture de la Manche, la sécurité du public et des équipes restant la priorité. Environ 96 000 festivaliers étaient attendus sur les trois jours mais "le travail et les efforts de toute une année ont été balayés en quelques heures", ajoutent déçus les organisateurs.

Les terrains restent impraticables.

Les organisateurs préfèrent jouer la sécurité.

Rendez-vous en 2025 !

Des remboursements seront proposés dans les prochains jours, avec les modalités communiquées prochainement. Les festivaliers concernés seront automatiquement contactés pour effectuer les démarches. Par ailleurs, la 23e édition du festival Papillons de Nuit se tiendra les 6, 7 et 8 juin 2025.