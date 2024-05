Ouistreham. Une camionnette du "National Fish & Chip Day" britannique pour la première fois en Normandie

Qui n'a jamais traversé la Manche et rêve de déguster un véritable fish & chips britannique ? C'est possible, jeudi 2 mai, de 15 à 19h, au pied de la Halle aux Poissons à proximité de la plage de Ouistreham. Une camionnette de l'équipe du "National Fish & Chip Day" britannique est présente pour la toute première fois en Normandie et propose de déguster un véritable fish & chips, préparé avec du poisson fraîchement pêché à Ouistreham.

Une journée nationale du fish and chips ?

Cette présence à Ouistreham n'est pas un hasard, elle fait écho au "National Fish & Chip Day", célébré chaque premier vendredi du mois de juin au Royaume-Uni. Il s'agit d'un hommage à tous ceux qui ont participé au Débarquement du 6 juin 1944.

Pour cette année, la célébration du plat préféré des Britanniques aura lieu, exceptionnellement, un peu en avance, jeudi 6 juin. L'équipe organisatrice est donc présente, sur l'un des lieux où les Britanniques ont débarqué il y a bientôt 80 ans, pour prendre des photos et tourner des vidéos qui seront diffusées par les médias britanniques le 6 juin prochain.

Un concert de Darling Katie, fondatrice et directrice des "D-Day Darlings", sera également proposé sur place à 17h.