Sud-Manche. Un automobiliste roule à plus de 200km/h sur une route limitée à 80

Un gros excès de vitesse a été enregistré, vendredi 22 mars dans la matinée, sur la départementale 976 au niveau de la petite partie consacrée à la RN176, route limitée à 80km/h, juste avant le rond-point des Biards à Isigny-le-Buat.

Arrêté plus tôt pour un premier excès de vitesse

Un automobiliste, âgé de 23 ans et originaire de Bacilly, au volant d'une Audi S4, s'est fait contrôler à 216km/h. La vitesse retenue est de 205km/h. Résultat : permis retiré et véhicule immobilisé. Le conducteur avait été arrêté quelques minutes plus tôt par les gendarmes lors d'un premier contrôle. Il était également en excès de vitesse avec une première amende de 90€.

