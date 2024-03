Bessin. "Ils ont eu très peur" : le bus de 45 collégiens en visite dans le département prend feu

Une quarantaine de collégiens, venus de Touraine, en Indre-et-Loire, ont connu une petite frayeur mercredi 20 mars en fin de journée. Le moteur de leur bus a pris feu dans les rues de Sommervieu, à proximité de l'école, tout près de Bayeux.

Gendarmes, pompiers et agents des routes du département sont intervenus pour assurer la sécurité de tous. La maire de la commune, Mélanie Lepoultier, s'est également rendue sur place pour "les accompagner et surtout les mettre à l'abri". Elle explique que "les enfants, mais aussi les professeurs, étaient choqués et ont eu très peur. Mais une fois que nous les avons accompagnés dans notre salle des fêtes avec de quoi boire et manger un peu, la pression est retombée".

Plus de peur que de mal donc, pour ces collégiens. Aucun blessé n'est à déplorer et, par chance, ils ont tous récupéré leurs bagages. La mairie a réussi à obtenir un bus de substitution et les collégiens ont repris la route vers 21 heures. Ils ont pu poursuivre leur escapade vers les plages du Débarquement.