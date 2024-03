ExxonMobil. Incendie à la raffinerie de Notre-Dame-de-Gravenchon

L'intercommunalité Caux Seine Agglo indique qu'un feu s'est déclaré lundi 11 mars, au niveau d'une des unités de la raffinerie d'ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon. Le plan d'opération interne a été déclenché par l'exploitant. D'après nos informations, certaines personnes ont été confinées sur le site. "Sirènes audibles et fumées perceptibles. Les équipes sont sur place pour évaluer la situation et intervenir", prévient Caux Seine Agglo, tandis que le service d'incendie et de secours de Seine-Maritime a envoyé un échelon d'évaluation et de reconnaissance.

Selon nos confrères du Courrier Cauchois, le feu se serait déclenché aux alentours de 15h20. Ces derniers ont pu filmer sur place quelques images de l'incendie.