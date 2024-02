Le Havre. Une coach en amour, loin du virtuel

Société. Gwenaëlle Gandelin-Huélvan a ouvert une agence de rencontre, il y a un peu plus d'un an, au Havre. Avec Les Inattendus, elle propose à des célibataires de trouver l'âme sœur via des soirées, des activités manuelles ou des ateliers sports.