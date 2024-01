En questions. Meilleure boulangerie de France : "On avait ouvert six mois avant le tournage"

Louis Leclerc et Vincent Lepelletier, cogérants de la boulangerie Graines de copains.

Comment avez-vous été sélectionnés pour l'émission La Meilleure boulangerie de France sur M6 ?

Vincent Lepelletier : "On a une boulangerie 100% bio avec des ingrédients de producteurs normands. On travaille sur des pains au levain. Tout est fait main. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont appelés."

Louis Leclerc : "La vraie histoire, c'est qu'ils nous ont contactés après un désistement. On l'a su deux semaines avant le tournage !"

Comment s'est passé le tournage ?

V.L. : "On s'est levés encore plus tôt que d'habitude ! C'était un sacré challenge pour nous car on avait ouvert six mois avant le tournage. Face aux caméras, la fabrication d'un pain au chocolat prend quatre fois plus de temps. Il faut plusieurs prises pour un seul geste. C'était particulier mais très sympa !"

L.L. : "Ça a duré toute la journée, de 7h à 19h. Au départ, c'est gênant d'avoir des caméras mais, au bout d'une demi-journée, on n'y fait plus attention."

Qu'avez-vous préparé pour l'émission ?

L.L. : "Tous les produits présentés à l'émission n'ont jamais été fabriqués ici. Il y a un pain, un sandwich et le défi du jury. On s'est bien cassé la tête pour trouver une création. Mais on ne peut pas en dire plus (sourires)."

Quels sont vos produits phares ?

V.L. : "Le pain nordique, un pain noir avec des graines et du malt de blé torréfié. Il y a aussi nos cookies, très gourmands, et le flan, avec du lait 100 % fermier."

L.L. : "Nos cookies sont très fondants à l'intérieur. Nos clients adorent les cristaux de sel."

Qu'attendez-vous de ce passage à

la télévision ?

L.L : "On n'a pas d'attente particulière, si ce n'est de montrer notre savoir-faire."

V.L : "Cela va être particulier de se voir à l'écran. Je ne suis même pas sûr de regarder l'émission. Je pense que c'est assez suivi par les spectateurs, donc on verra rapidement si cela a un effet positif sur la boutique."