Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 21 janvier

Bélier

Vos responsabilités et votre avenir professionnel sont au premier plan. Restez sincère et à l'écoute!

Taureau

Vos qualités, votre belle sensibilité et votre créativité font de ce jour une journée délicieuse!

Gémeaux

La vie relationnelle est au cœur de vos préoccupations. Posez-vous la question, qu'attendez-vous de cette relation pro ou perso?

Cancer

Ne prenez pas de décisions trop vite si vous ne voulez pas vous retrouver face à de nombreux problèmes.

Lion

Une relation pourrait gagner en profondeur, et devenir vraiment sérieuse. Malgré tout, laissez-vous du temps!

Vierge

C'est, aujourd'hui, une journée propice pour renouer des liens ou en former de nouveaux.

Balance

La journée est très favorable pour commencer un programme d'exercices qui vous permette de rester en bonne forme physique.

Scorpion

Vous n'avez aucun mal à vous exprimer, à séduire et à convaincre. Vos interlocuteurs et amis sont attentifs à vos discours.

Sagittaire

C'est le moment de laisser de côté ce que vous ne pouvez plus modifier. Le passé est derrière vous et le présent vous appartient.

Capricorne

D'anciennes émotions surgissent, ce sont elles qui vous empêchent de vous détendre nerveusement parlant.

Verseau

Vous passerez une journée tranquille et banale. Pas de gros succès à l'horizon, ni de souci majeur.

Poissons

C'est une journée active et très enrichissante dans le domaine intime, elle sera plus stimulante et plus intense que d'habitude.