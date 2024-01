[Photos + vidéo] Cherbourg. Lecture, jeux, jouets : un bar au concept original a ouvert ses portes

Un nouveau bar a ouvert ses portes mardi 26 décembre à la place du Derby, rue Maréchal Foch à Cherbourg. Natif de la cité portuaire, Antoine Dupin est à la tête de ce nouveau commerce. Cet ancien professeur de français dans des établissements scolaires de Flers et Briouze dans l'Orne, a décidé de changer de voie professionnelle.

"Un café de jour avec ce que j'aime, le livre"

Passionné de littérature, le jeune homme souhaitait ouvrir un bar au concept original avec de la lecture et toutes sortes de jeux pour les enfants et les parents. "Je voulais un café de jour avec ce que j'aime, le livre", confie Antoine Dupin. Le bar est ouvert du mardi au samedi, toute la journée, et même le dimanche après-midi. Les clients peuvent également apporter leur repas en échange d'une consommation. La décoration sympathique en bois a été réalisée en lien avec Chloé Morizet.

L'intérieur du bar Le Carbone, à l'étage.

Que retrouve-t-on dans ce bar ?

Le bar propose au rez-de-chaussée une bibliothèque pleine de livres et un espace jeux et jouets pour les enfants. A l'étage, une console Switch a été installée. Des jeux de société et de fléchettes sont aussi à la disposition des clients. Antoine Dupin a également investi dans un Shuffleboard, un jeu de palets originaire des Etats-Unis qu'il a découvert en Norvège. Sur une table en bois, on fait glisser ce palet le plus loin possible mais il ne faut pas qu'il tombe. Ce jeu a été créé par la métallerie Maarcel à Valognes.

Pratique. Ouvert du mardi au jeudi, de 10h à 20h30 (coupure de 14h à 15h), le vendredi et le samedi de 10h à 23h, et le dimanche, de 15h à 20h.