La Poste de Canteleu fermée pour travaux

Le bureau de poste de Canteleu, situé Place Martin Luther King, sera temporairement fermé au public du mercredi 13 avril au jeudi 9 juin. Des travaux d'amélioration des conditions d’accueil de la clientèle seront effectués. Les guichets traditionnels disparaîtront. Le coût de l'opération est estimée à 275 000 €.

La Poste informe :

- Pour le retrait des instances (colis, lettres recommandées), les clients sont invités à se rendre à

l’ancien bureau de poste de Canteleu Panorama, 1 Rue du Président Sénart, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.

- Pour toutes les autres opérations hors retraits d’instances, les clients sont invités à se rendre au

bureau de poste de Bapeaume, Quartier Samuel Lecoeur, 6 rue Gaston Boulet, ouvert du lundi au

vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h15.

- Pour tout renseignement, les clients peuvent contacter l’accueil du bureau au 02 32 83 22 66.

- Le distributeur automatique de billets est maintenu durant la période des travaux.