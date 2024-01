Poilley. Une fillette de 24 mois blessée dans un accident de la route

Une collision entre deux voitures s'est produite mercredi 10 janvier vers 17 heures à Poilley, au lieu-dit Caquerel. Dans le premier véhicule un homme et une femme âgés de 52 ans sont indemnes. Dans le second véhicule, un homme et femme âgés de 28 sont également indemnes, mais une fillette à bord, âgée de 24 mois, a été blessée légèrement. Elle a été évacuée vers le centre hospitalier d'Avranches.