Argentan. Une remise de diplômes "à l'américaine" à l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc

C'est une "première" à l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Argentan. Pour sortir de la routine des traditionnelles remises de diplômes, deux enseignantes ont pris l'initiative d'organiser une cérémonie, vendredi 19 janvier au soir. "On voulait quelque chose de plus solennel, de visible, mais aussi de festif", expliquent-elles.

Cette cérémonie aura lieu de 19 à 21 heures, "à l'américaine", comme dans les plus prestigieuses universités d'Outre-Atlantique, avec des écharpes aux couleurs de l'école, mais aussi des toges et des chapeaux pour les jeunes diplômés. Titulaires du diplôme national du brevet, du CAP, du baccalauréat, du BTS, tous seront appelés un par un sur le podium, et les majors de chaque promotion seront amenés à prononcer un discours. Chacun pourra garder d'ailleurs une photo souvenir individuelle de l'événement.

Plus de 500 personnes attendues

Isabelle Ruschke (professeur d'économie/gestion) et Estelle Métayer (professeur d'anglais) attendent 195 diplômés, dont certains reviennent exprès de Caen, Paris, Nantes, Lille ou Lyon, pour participer à cette cérémonie qui s'ouvrira par un discours du directeur de l'établissement. Pour cette remise de diplôme inédite qui mobilise tous les enseignants, l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc a même loué le hall expo d'Argentan pour accueillir les familles : plus de cinq cents personnes sont attendues à cette cérémonie pas comme les autres.

Elle s'achèvera par un diaporama des photos de toutes les classes, mais aussi des différentes équipes d'encadrement et de service. "On souhaite que nos élèves gardent un bon souvenir de leur scolarité à Jeanne d'Arc, certains sont entrés ici en maternelle et n'en sont ressortis qu'après y avoir obtenu leur BTS", soulignent les deux organisatrices.