[Insolite] Football. Quand l'intelligence artificielle imagine un nouveau stade pour le SM Caen

Et si le stade Michel-d'Ornano, terrain de jeu des Rouge et Bleu, bénéficiait d'un petit coup de lifting ? Si ce n'est pas à l'ordre du jour de la municipalité, certains internautes, adeptes de l'intelligence artificielle, se sont penchés sur le sujet. A l'aide de l'IA donc, ils demandent à l'ordinateur d'imaginer à quoi pourrait ressembler un stade à l'effigie du SM Caen. Et il faut dire que le résultat est pour le moins surprenant, mais intéressant !

Jouant sur l'image viking du Stade Malherbe, l'IA imagine le visage d'un guerrier trônant au-dessus de l'enceinte, affublé du casque symbolique. De quoi inspirer la crainte aux adversaires ?

Un stade qui ferait trembler les adversaires des Malherbistes. - @MeteoFoot sur X

Dans la ville aux cent clochers…

D'autres propositions mettent en avant un autre aspect de "la ville aux cent clochers", avec des églises. Une version moderne, blanche avec deux clochers, et une version plus classique, tout en rouge et bleu, et ce clocher lui aussi aux couleurs du club. Se rendre au nouveau stade du club sera alors synonyme de pèlerinage.

Enfin, une dernière proposition imagine un stade sur les bases du château de Guillaume le Conquérant. Un terrain installé à l'intérieur d'une véritable forteresse, protégée par une muraille. Transformer d'Ornano en forteresse, n'est-ce pas là l'objectif principal de tous les entraîneurs du club ?