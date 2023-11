Normandie. Les barrières de péage prochainement remplacées par le flux libre sur l'A13 : comment payer ?

Du nouveau sur l'A13. Dans les prochains mois, les autoroutes A13 et A14, situées entre Paris et Caen, supprimeront les péages traditionnels. Ils seront remplacés par un système appelé "flux libre". Ce projet, mené par le groupe Sanef (Société des autoroutes du nord et de l'est de la France), vise à permettre aux automobilistes de circuler sur ces autoroutes sans avoir à s'arrêter pour payer les péages.

• Lire aussi. Normandie. Disparition des péages sur l'autoroute A13 : tout ce qu'il faut savoir

Heudebouville, premier site où les équipements ont été installés

"A Heudebouville, les travaux ont été faits le 13 septembre mais, pour autant, on continue de payer à la barrière de péage", indique François Cornier, directeur délégué de la construction. L'objectif par la suite, "vérifier que les systèmes informatiques fonctionnent pour se préparer, en juin ou en décembre 2024", à la mise en service du système de flux libre sur l'A13 et sur l'A14. Les phases de tests s'étaleront jusqu'à la fin de l'année 2024.

"Le tarif restera le même"

Qu'en est-il du coût ? "Le tarif restera le même", précise Joselito Bellet, l'un des responsables du projet Flux libre Paris-Normandie. Pour le paiement, il faudra payer non plus en plusieurs fois mais une seule fois, dans les 72 heures après son passage sur l'autoroute, selon trois possibilités : le badge de télépéage (identique à celui en vigueur actuellement), via le site internet sanef.com, ou bien physiquement en carte ou en espèce dans les 10 000 points de paiement agréés Nirio (type bureaux de tabac) qui se déploieront à partir de 2024.

Le flux libre, qu'est-ce que c'est ?

Prochainement, "il n'y aura qu'un seul paiement et l'ensemble des barrières sera détruit", précise Joselito Bellet. Des caméras lieront la plaque d'immatriculation ou le badge de télépéage lorsque les voitures passeront par le flux libre, à l'image des barrières "écotaxes". Ce projet représente un budget de 120 millions d'euros, incluant la déconstruction des péages et l'installation des équipements nécessaires. 14 sites de péage sont concernés entre Paris et Caen.