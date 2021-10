Sa mission : éradiquer la douleur

Dès 1990, le centre d’étude du traitement de la douleur a permis aux différentes disciplines du CHU de travailler en commun autour de cette thématique. Mais c’est en 2002 qu’a été créé le centre de lutte contre la douleur (Clud). “C’est un comité de réflexion, explique le Docteur Pascal Delmon, président du Clud, dont le rôle est de proposer des améliorations pour assurer à nos patients une meilleure prise en charge. Nous voulons agir comme une dynamique de propositions.”



Partage d’expérience

Ce comité de réflexion, qui s’est voulu multi-professionnel et multi-disciplinaire, se réunit six fois par an. Médecins, soignants, psychologues et infirmières s’y côtoient. Ils travaillent tous au sein des principales disciplines confrontées quotidiennement à la douleur, comme la chirurgie ou les urgences par exemple. “Le Clud est composé pour un tiers, voire la moitié, de soignants : ils sont sur le terrain et voient donc les améliorations qui doivent être apportées.” La douleur est leur souci quotidien, qu’elle soit aigüe ou chronique. “La douleur aigüe est utile dans le sens où elle sert d’avertisseur et permet de détecter une maladie. Elle est chronique quand elle dure plus de six mois chez l’adulte et plus de trois chez l’enfant.”

Une des actions du Clud est de proposer des protocoles d’évaluation et de traitement de la douleur pour les pathologies les plus courantes. “Tous les services y ont accès, afin que les patients soient soulagés le plus vite possible.” Il met également en place des procédés pour diminuer, voire supprimer la douleur liée aux soins. Pour rendre son action plus efficace, le Clud s’appuie depuis juin 2010 sur des “référents douleur”, présents dans chaque service. “Leur rôle principal est de diffuser l’information sur la prise en charge de la douleur. Ils nous renseignent également sur leur quotidien, ce qui nous permet d’adapter nos propositions.” Au cours des formations organisées, ces référents peuvent échanger leurs expériences et faire connaître des soins qui ont fait leurs preuves.